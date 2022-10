Napoli-Bologna, le probabili formazioni

In un Maradona tutto esaurito il Bologna di Thiago Motta cercherà il miracolo contro il Napoli di Luciano Spalletti. Per i rossoblù scatta l’ora di Zirkzee con il forfait per lombalgia di Marko Arnautovic e torna l’ora di Musa Barrow...

Per i rossoblù scatta l'ora di Zirkzee con il forfait per lombalgia di Marko Arnautovic e torna l'ora di Musa Barrow dopo i problemi alla caviglia. A completare l'attacco Dominguez in trequarti ed Aebischer largo. In mediana spazio a Ferguson e Medel, difesa con Posch, Bonifazi, Lucumi e Cambiaso.