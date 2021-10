Napoli-Bologna, la moviola di Stadio

Sufficiente la direzione arbitrale

Per assegnare il primo rigore, Serra, è stato richiamato dal VAR Mariani, giusta la decisione che punisce il tocco con il braccio di Medel. Corretta anche la decisione sul secondo rigore: il contatto Mbaye-Oshimen non è molto intenso ma c'è. Nel finale, giusto non assegnare il calcio di rigore reclamato dal Bologna: Fabian Ruiz svirgola e poi tocca il pallone con il braccio, in posizione naturale, in questi casi non è fallo. Manca un cartellino giallo ad Oshimen per il braccio largo su Theate.