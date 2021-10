Napoli-Bologna, la moviola di Gazzetta: non c’era il secondo rigore

La moviola di Gazzetta

Per Gazzetta dello Sport il secondo rigore, quello per contatto Mbaye-Osimhen, non c'era, mentre il primo, mani di Medel, sì. Ecco la moviola di Napoli-Bologna .

Al 33' - scrive la rosea - Medel e Osimhen saltano per contendere il pallone, solo che il difensore cileno lo fa col braccio largo e più alto della spalla; braccio che, nel contatto aereo col nigeriano, finisce per colpire il pallone. Inizialmente Serra dà fallo all’attaccante, sbagliando; poi il Var lo richiama a video: rigore che ci sta'. Non è rigore il secondo, perché le indicazioni di quest'anno vanno in direzione opposta ai penalty su contatto light, i quali non sono più da considerare da massima punizione.