Mourinho chiude ad un arrivo di Ibrahimovic: “Abbiamo Kane”

Buone notizie sul fronte Ibrahimovic per il Bologna. Il neo allenatore del Tottenham, José Mourinho, ha infatti risposto in conferenza stampa ad una domanda su Zlatan, escludendo un interessamento da parte degli Spurs. Un rivale in meno quindi per i rossoblu nella corsa all’ingaggio del bomber svedese.

Ecco le parole del tecnico portoghese, riportate da Tuttomercatoweb: “Un fantastico giocatore e un fantastico ragazzo, ma dico che non ci siano possibilità di vederlo a Londra. Abbiamo il miglior attaccante in Inghilterra e più in generale fra i migliori al mondo. Non avrebbe senso prendere un attaccante del calibro di Zlatan, uno che potrebbe ancora giocare in tutti i club del mondo. Anche per lui non avrebbe senso venire in una squadra che Kane in rosa”.