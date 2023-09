Motta diventerà domani cittadino onorario di Polesella

La cerimonia si svolgerà domani con la consegna da parte del sindaco Leonardo Raito della cittadinanza onoraria all'attuale tecnico del Bologna. Motta ha potuto ottenere la cittadinanza italiana proprio grazie al nonno Fortunato Fogagnolo, che partì da Polesella quasi un secolo fa per creare fortuna in Brasile. Questo ha consentito a Thiago di prendere la cittadinanza ononoraria e di vestire, dal 2011, la maglia della nazionale. Nel 2019 Motta era stato a Polesella per uno scambio di maglie col sindaco. Lo scorso 28 aprile il consiglio comunale di Polesella ha approvato all’unanimità una delibera che conferiva la cittadinanza onoraria al tecnico del Bologna.