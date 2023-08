Motta: “Ci abbiamo provato fino alla fine. Mercato? Tutti lavorano al massimo”

Si è rivisto in campo anche Riccardo Orsolini, entrato con energie ma non con la giusta posizione in campo. Qui Motta ha chiesto al numero sette di fare meglio: "Mi è piaciuto nei primi minuti, ci ha messo energia, ma non mi è piaciuta la posizione perché non è quella che stiamo cercando. Ha dato il massimo ma va fatto nel modo giusto". Bene invece Dan Ndoye, molto apprezzato da Motta: "Ha fatto una grande prestazione. Avevamo bisogno di un giocatore con queste caratteristiche, ci porta uno contro uno e cambio ritmo. Può migliorare ancora e avrà bisogno dell'aiuto di altri giocatori per creare concorrenza interna e tenere alto il livello per novanta minuti. Abbiamo bisogno di tutti". E poi il mercato, ma stavolta Motta non arringa e si mantiene diplomatico: "C'è massima serietà nel Bologna e tutti conoscono le nostre necessità; stiamo cercando di lavorare al massimo per completare la rosa. Mi sarebbe piaciuto iniziare il campionato con la squadra fatta ma non è stato così. Ora testa alla Juve".