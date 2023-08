Motta cerca il bis: padrone della rivoluzione

Ad una settimana esatta dall'esordio in Serie A contro il Milan , Il Resto del Carlino in edicola oggi traccia il quadro della situazione in casa Bologna , tra il campionato che incombe e il mercato su cui la dirigenza rossoblù dovrà rituffarsi per colmare le lacune evidenti.

Insomma, il tempo è stretto e probabilmente tutto sarà ancora una volta nelle mani di Thiago Motta. "E' un po' come se a Motta si chiedesse di fare di nuovo, in poche settimane, l’impresa che gli è riuscita più o meno un anno fa nello stesso lasso di tempo", si legge sul quotidiano, che spiega come l'allenatore dei rossoblù sia chiamato a ripetersi quest'anno, quanto meno allo stato attuale delle cose. Seppur con una differenza da non sottovalutare: lo scorso anno il gruppo era nuovo ai suoi occhi e i meccanismi ancora tutti ancora da assimilare, ora tutti i giocatori conoscono Thiago e quello che chiede in campo. Detto ciò, "trovare la quadra in un amen quando il gruppo sarà stato completato non è un’impresa scontata", conclude Il Resto del Carlino.