Mossini: “Serie A sarà piena di incognite. Lazio? Clamoroso autogol”

intervenuto ai microfoni di Sport Today, Alessandro Mossini ha parlato della voglia che c’è di ripresa per il calcio e della Bundesliga che ricomincia questa settimana: “C’è tanta voglia di vedere nuovamente il calcio. Sono convinto che il match clou della Bundesliga di questa giornata, vale a dire Schalke 04-Borussia Dortmund, avrà dati d’ascolto degni di una sfida da Coppa del Mondo. In Germania hanno gestito il Coronavirus in modo molto diverso. È chiaro che si vive alla giornata, non c’è una scelta giusta al momento. Vedremo cosa accadrà con le partite. Mi ha incuriosito molto il cambio di rotta riguardo il ritiro. Senza ritiro aumenterebbe il rischio di contagio”.

