Mossini: “Contro il Parma a sinistra vorrei Mbaye, su Orsolini dico che…”

Il collega Alessandro Mossini questa sera è stato ospite a Sportoday e durante la trasmissione sono state affrontate diverse questioni, queste le sue parole:

“Positività Ibra? Per il Milan è una bella botta e stasera nel match di Europa League giocheranno senza di lui che è il giocatore principale per i rossoneri e abbiamo visto lunedì sera quanto possa essere incisivo. Per quanto riguarda il Bologna bisognerà aspettare l’esito dei tamponi che verranno effettuati sabato. In ogni caso non è detto che Ibra fosse positivo durante Milan-Bologna, infatti martedì era risultato negativo”.