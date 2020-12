Mossini: “A Milano giocherà Barrow. Su Mandzukic…”

Il giornalista del Corriere di Bologna Alessandro Mossini è intervenuto all’interno dell’edizione serale di Sportoday condotta da Rita Mandini su E’tv.. Tra gli argomenti trattati, il modulo del Bologna nelle prossime partite, il ruolo di Sansone e il mercato. Queste le sue parole:

“Con l’assenza di Orsolini, il 4-3-1-2 è un’opzione per le prossime gare. Dominguez può ricoprire il suo ruolo naturale, trequartista dietro le punte. E’ un modulo che Mihajlovic tiene in considerazione, che sia dall’inizio o a partita in corso”.