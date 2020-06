Moscariello: “Difficile essere ottimisti con una situazione del genere”

Intervistato da E’Tv Rete 7, Roberto Moscariello fa il punto della situazione riguardo il Progresso, attualmente in serie D, e la possibile ripartenza fissata per la prossima stagione.

“Parlare di ottimismo in una situazione del genere risulta complicato.

Le categorie dilettantistiche sono le più danneggiate ed è difficile immaginare una ripresa immediata.

Molte società scompariranno mentre altre per andare avanti dovranno unirsi. Il livello della categoria sarà più basso perchè verrà dato spazio ai giovani provenienti dai settori giovanili e non si riuscirà più a creare il giusto mix tra senatori e nuovi arrivati”.