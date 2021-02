Morozzi: “Vivo questa situazione male, Mihajlovic deve chiedere scusa”

Lo scrittore, Gianluca Morozzi, ha rilasciato una dichiarazione al Corriere di Bologna inerente alle battute di Mihajlovic sul pullman del Bologna e la successiva frattura che si è creata con i tifosi. Ecco le sue parole:

“Ho vissuto questa situazione abbastanza male, l’importante è che ora Mihajlovic faccia qualcosa. Sinisa, però, non deve avere atteggiamenti da sostenuto e vorrei che capisse che non è stato bello. Preferisco anche una recitazione e un pizzico di sana ipocrisia, ma ciò che conta è agire rapidamente e senza aspettare venerdì. Andare avanti così fino a fine campionato è inconcepibile e la frase di Guidolin, per quanto sgradevole, forse fu meno dura da digerire e non solo perché si trattò di uno sfogo ma anche perché arrivo a un mese dalla fine del campionato. Mihajlovic, si sa, è fuori dalle righe ma per una volta può prendersi la colpa e chiedere scusa anche perché non mi sembra un uomo che evita il confronto. Se si dovesse scegliere la strada del silenzio, non si arriva a sabato”.