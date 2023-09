L’AC Monza comunica, in relazione a # MonzaBFC della 6° giornata in programma al Brianteo giovedì 28 alle 18:30, che è aperta la vendita dei biglietti di Curva Nord – Settore Ospiti al costo di 20€ (+1€ diritti di prevendita) nei punti Vivaticket oppure online qui .

Attenzione: i residenti in provincia di Monza possono acquistare in Curva Nord – Settore Ospiti solo con fidelity card del Bologna; per tutti gli altri non ci sono limitazioni.