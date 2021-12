Montolivo: “Bologna una squadra che sta diventando importante”

Le parole dell'ex azzurro Montolivo

"Bologna si sta dimostrando una bella realtà che gioca bene al calcio. Un'altra vittoria prestigiosa per Sinisa Mihajlovic dopo i tre punti portati a casa contro la Lazio. Una squadra che sta diventando importante dove occorre rimarcare lo spirito di sacrificio sia in difesa che in attacco. La Roma? Ogni volta che deve fare il salto di qualità non ce la fa. Siamo a dicembre e ci vorrebbe qualcosa di più per i giallorossi"