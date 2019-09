Montezemolo e le Olimpiadi 2032: “Progetto stuzzicante”

Ipotesi suggestiva e affascinante anche per Luca Cordero di Montezemolo. La possibile candidatura congiunta di Firenze e Bologna per le Olimpiadi 2032 sembra convincere le grandi personalità del nostro paese.

“La trovo una idea stuzzicante – ha affermato Montezemolo al Carlino – Il concetto di smart city può essere un punto di forza, ovvero andare in mezz’ora da una città all’altra. Come appeal non credo valga meno di Tokyo e Parigi, che ospiteranno i Giochi nel 2020 e nel 2024. Firenze ha visibilità globale e Bologna non è certo una periferia d’Europa”.