Montanari: “Fortitudo, si vedono miglioramenti sotto la regia di Martino”

Fortitudo Damiano Montanari, giornalista per il Corriere dello Sport-Stadio", intervistato da pomeriggio rossoblù, su Radio Nettuno, parla della particolare situazione in casa Fortitudo .

"Richardson godeva delle simpatie di Martino per il suo atletismo, ma ha giocato male le sue carte. Ha avuto atteggiamenti non belli. Ora, il giocatore non ha offerte di mercato. E' stato messo fuori squadra, ma non è stata una decisione bilaterale".