Monari: “Una prestazione ottima, peccato per il risultato”

Intervistato da Sport Today, il giornalista di Repubblica, Simone Monari, ha parlato del match di ieri contro la Roma: “Il risultato fa male. Ma la prestazione c’è stata. La squadra mi è piaciuta, anche nel primo tempo, quando forse è mancato un po’ di coraggio. Non subire eccessivamente contro una squadra più forte, mi sembra ottimo. Si stanno trovando anche i giusti equilibri difensivi. Un peccato che in quel finale, siano arrivati un paio di errori a pregiudicare il risultato. Non si può che essere soddisfatti della partita, nonostante il risultato. Il cambio con i due attaccanti sull’1-1 sono il segnale che dimostra come il Bologna credesse nella vittoria. Sono dei cambi tipici di Mihajlovic. Con un po’ di malizia in più staremmo commentando un pareggio.”

