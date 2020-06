Monari: “Meglio affrontare la Juve subito. Dall’Ara? Fincantieri è un colosso”

Juventus

Intervenuto a Sportoday su E’Tv Rete 7 il collega Simone Monari ha parlato dell’imminente ripartenza calcistica e del progetto di Restyling del Dall’Ara. Si parte dalla Juve, prossimo avversario del Bologna:

“Questa sosta così lunga secondo me falsa il campionato, ripartire è necessario per tanti aspetti, più economici che sportivi, ma i valori saranno falsati alla ripresa. Il Bologna riparte dallo scoglio più difficile, ma ci sono tante incognite dopo tre mesi di stop – ha affermato – A me vien da dire che è meglio affrontare subito la Juventus rispetto a quando avrà terminato il suo rodaggio. Sogno Europa? E’ difficile, ma è lecito provarci. Diciamo che il Bologna può giocare in tranquillità perché non dovrebbe rischiare nulla dietro”.