Monari: “Espulsione Soriano esagerata, Skorupski e Juwara eroi”

Intervistato dai microfoni di Sport Today, Simone Monari ha discusso della partita di ieri del Bologna. Il giornalista di Repubblica ha affrontato i temi emersi dalla vittoria dei nerazzurri, facendo anche qualche previsione in vista del match di mercoledì contro il Sassuolo. Ecco le sue parole.

“Ieri il Bologna ha fatto un capolavoro. Tra le ultime tre partite giocate però mi viene da pensare che il Bologna quella che ha giocato il meglio, ovvero quella con il Cagliari, è l’unica che non ha vinto. Il calcio è strano. Anche ieri è stata una partita che fino al rigore parato non meritavi di pareggiare. Il calcio a porte chiuse mi piace davvero poco, ma le emozioni di ieri sono state incredibili. A parte la reazione dopo il gol subito, il Bologna ha fallito l’approccio alla gara. C’erano tutti i presupposti per la vittoria dei nerazzurri, ma gli ultimi 25 minuti hanno ribaltato tutto. Questa squadra si fa rispettare anche a casa delle più grandi”.