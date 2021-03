Molina: “Contro il Bologna sacrificio e determinazione. Non possiamo sbagliare più nulla”

Salvatore Molina, tramite il canale ufficiale del Crotone, ha parlato della partita di sabato contro il Bologna e di cosa servirà per provare a battere i rossoblù. Per i calabresi si tratta di un match vitale in ottica salvezza, ancora all’ultimo posto in classifica:

“La vittoria col Torino ci ha dato grande entusiasmo e carica – ha affermato – ma sappiamo benissimo dove siamo e che possiamo sbagliare poco o nulla fino alla fine. Contro il Bologna servirà grande spirito di sacrificio e determinazione, che abbiamo già mostrato nelle ultime due gare, oltre a qualche giocata individuale”.

Fonte-Fctv