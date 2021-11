Mls – Saputo a una vittoria dai playoff

Montreal si gioca tutto all'ultima giornata

Il canadese è alle prese con le dimissioni del presidente Kevin Gilmore, ma nel frattempo è ancora viva la speranza della post season. La vittoria nella penultima giornata allo Stade Saputo contro Houston per due a zero, Camacho e Miller, tiene aperta la porta ai playoff, ma sarà obbligatorio un successo. L'ultima di regular season metterà infatti di fronte ai canadesi lo scontro diretto con Orlando, che li precede di due punti in classifica: una vittoria porterebbe Saputo ai playoff, qualsiasi altro risultato no. Si gioca domenica alle 21.30 italiane.