Duplice vittoria per Carlos Vela al cospetto di Zlatan Ibrahimovic.

Dopo averlo sconfitto ai playoff, il calciatore dei Los Angeles Fc si è preso anche il titolo di Mvp del campionato. Vela è stato scarpa d’oro con 34 reti e anche uomo squadra con ben 15 assist, statistiche che lo hanno portato a vincere il premio come miglior giocatore del campionato. Niente fa fare per Ibrahimovic che ha chiuso con 30 gol in 29 partite.