Mitchell Dijks torna a calciare, ecco la foto

Una foto che vuole dire tutto, ritornare a calciare una palla da calcio. Mitchell Dijks, dopo una stagione tribolata e sostanzialmente quasi mai iniziata, è pronto a tornare.

Il terzino olandese ha infatti postato una foto che lo ritrae con la maglia d’allenamento del Bologna mentre sta calciando il pallone, un gesto che da tempo non gli vedevano fare se non in un paio di rare eccezioni durante la sua fase di riabilitazione in Olanda. Se il campionato ripartirà, il Bol0gna avrà dunque nel motore un Mitchell Dijks in più.