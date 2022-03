Minghinelli: “Sartori? Grande occasione. Sinisa-Bigon? Sensazione di fine ciclo”

"Stanotte giocano la partita di ritorno di Champions League ai quarti poi credo che partirà per Bologna. Innanzitutto, bisogna completare l’opera in termini di salvezza. Saputo si aspetta un finale di stagione decente, quasi scontata la permanenza in A per programmare il mercato della prossima stagione. Dietro le quinte ci saranno dei faccia a faccia per quanto concerne l’area tecnica, le prossime settimane saranno importanti per le riflessioni che scaturiranno in questi giorni. Poi bisogna lasciare che l’allenatore prepari anche la partita con l’Atalanta. Ci saranno comunque sicuramente dei confronti, poi Fenucci e saputo ragioneranno sul futuro".