Minghinelli: “Credo che alla fine emergeranno le qualità di Sartori”

"Sono partite da considerare quasi come delle amichevoli, che permettono di sperimentare qualcosa a chi giocherà il Mondiale, mentre per chi come noi non ci andrà è un modo per cercare una rifondazione. Bisogna per forza effettuare questi tentativi con i giovani, mettendoli alla prova, Mancini ci sta mettendo la buona volontà e non ha senso affossarlo, già che è rimasto fa bene a cercare qualcosa di nuovo mettendo in campo i giovani. Bisogna fare tesoro della vittoria dell’Europeo ma anche di queste sconfitte per poter ricominciare a vincere, magari anche in partite che contano qualcosa in più".