Minghinelli: “Ora servono i risultati. Zirkzee? Se gli esterni…”

Intervenuto a Pomeriggio Rossoblù su Radio Nettuno Bologna Uno, il collega Simone Minghinelli ha espresso la sua opinione sul momento del Bologna durante questa sosta di campionato. Si parte dalle possibili scelte in fascia per Thiago Motta:

"Non escludo la coppia De Silvestri-Lykogiannis a Torino, magari sfruttando l'esperienza - le sue parole - Cambiaso in questo momento non sta rendendo da aspettative e dobbiamo ancora capire se può fare il titolare in A. Medel? Lui dice di trovarsi meglio in difesa, bisogna capire se a quattro può starci. Altrimenti dovremo convincerlo a partire dalla panchina".