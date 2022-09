Minghinelli: “Bel segnale della squadra. Motta? Si inserirà con umiltà”

Intervenuto a Pomeriggio Rossoblù su Radio Nettuno Bologna Uno, il collega Simone Minghinelli ha commentato la vittoria di ieri sulla Fiorentina, la prima in campionato dopo sei partite:

"Battere la Fiorentina in casa è sempre una gioia, mancava dal 2013 - le sue parole - Il fatto che sia arrivato al termine di un periodo di ansia ha prodotto una liberazione doppia, anche per il modo in cui è arrivata, cioè con l'allenatore della Primavera e una rimonta. La squadra ha dato un segnale importante sia alla società che alla piazza e si è completato un bel pomeriggio che speriamo sia solo il primo di tanti".