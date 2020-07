Milan-Bologna: i precedenti tra Mihaijlovic e Pioli

Pioli e Mihaijlovic si affrontano per la quinta volta in carriera, lo score attualmente recita due vittorie a testa con nessun pareggio e questo non fa altro che ben sperare i tifosi di entrambe le squadre.

L’ultima vittoria di Sinisa risale al 2015, quando alla guida proprio dei rossoneri battè per 3-1 la Lazio guidata da Pioli.

Un successo che inizia ad essere datato visto il tempo trascorso, chissà che proprio questa sera Mihaijlovic non possa ritrovare la tanto attesa vittoria.

Fonte: TMW