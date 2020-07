Mihajlovic vs Zenga: un solo precedente

Questa sera il Bologna di Mihajlovic ospiterà al Dall’Ara il Cagliari di Zenga. La sfida, dal sapore europeo, sarà valida per la 29^ giornata di Serie A. Emiliani e sardi si sono incontrati già tante volte in campo, ma lo stesso non può dirsi per i due allenatori. Sarà (quasi) una prima volta. Esiste infatti un solo precedente tra i due ex giocatori.

Mihajlovic e Zenga si sono affrontati nella stagione 2008/09, quando il primo allenava per la prima volta il Bologna ed il secondo invece sedeva sulla panchina del Catania. Ad avere la meglio fu il tecnico serbo, che prevalse per 2-1 nella 19^ giornata di campionato.