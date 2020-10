Mihajlovic: “Vinto meritatamente. Due gol subiti? Sul secondo era fallo…”

Finalmente soddisfatto non solo per la prestazione ma anche per il risultato, Sinisa Mihajlovic può analizzare una vittoria dopo un periodo non semplice. Le sue parole nel post partita

“Sono soddisfatto di tutto, noi abbiamo sempre fatto la prestazione in queste partite ma non portavamo a casa punti – ha affermato – Anche oggi siamo stati superiori ma siamo andati due volte in svantaggio, i ragazzi ci hanno sempre creduto e alla fine abbiamo vinto meritatamente. Dobbiamo continuare a giocare così”