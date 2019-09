Settimana da tre partite, ci sarà spazio per tutti?

Il campionato è appena iniziato e sta già entrando nel vivo. Tra ieri e oggi la Serie A ha incontrato il suo primo turno infrasettimanale, valido per la 5^ giornata. Dopo la sconfitta casalinga nel weekend contro la Roma, il Bologna questa sera sfiderà il Genoa a Marassi e domenica sarà di scena alla Dacia Arena contro l’Udinese. Un trittico ravvicinato e pericoloso di partite che può sottrarre importanti energie mentali e fisiche alla formazione rossoblu.

Ecco quindi Sinisa Mihajlovic starebbe pensando a varare un minimo di turnover. Ad iniziare da oggi in Liguria, ma soprattutto domenica prossima in Friuli. Questa sera ci sarà spazio per uno tra Mbaye e Krejci come terzino sinistro al posto dell’infortunato Dijks: è poi probabile che il senegalese sarà in campo anche contro i bianconeri domenica pomeriggio su una delle due fasce. Poli o Medel potrebbero rifiatare tra oggi e domenica per far spazio a Dzemaili, rientrato dall’infortunio. Sarà quindi la volta anche di Schouten, che tra il Genoa e l’Udinese esordirà con la maglia del Bologna. Scalpita poi Skov Olsen, che potrebbe far rifiatare uno tra Sansone ed Orsolini: i tifosi non vedono l’ora di vederlo esordire da titolare. Occhio infine a Svanberg, che rileverebbe Soriano.