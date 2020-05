Mihajlovic si allena: “Che ci sto a fare in hotel?”

Un leone in gabbia che ora si gode il prato dei campi di Casteldebole.

Sinisa Mihajlovic si è allenato anche ieri al Niccolò Galli, per lui un’ora di corsa e 15 minuti di esercizi: tenerlo fermo è impossibile. E il tecnico serbo si allena con la musica in cuffia, rigorosamente serba, d’altronde anche lui si carica a modo suo. Ma per uno che non puoi tenere fermo diventa oro colato la possibilità di uscire di casa ed allenarsi: “Che ci sto a fare in hotel? – le parole di Sinisa – Domani (oggi, ndr) tornerò ad allenarmi, lo faccio tutte le mattine perché dal 4 marzo sono rimasto chiuso in casa. Tornerò qui ogni giorno se possibile. Come sto? Bene, bene”. Eccolo lì, Sinisa, il primo a dare l’esempio con la speranza che il calcio possa riprendere.

Fonte: Cor Sport.