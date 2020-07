Mihajlovic sfida Gasperini: scontro fra Panchine d’Oro

Questa sera il Bologna farà visita all’Atalanta. Andrà in scena uno scontro sicuramente appassionante, tra due squadre votate all’attacco. La Dea è guidata da un allenatore che ha fatto qualcosa di unico negli ultimi anni, portando il club in pianta stabile addirittura in Champions League. Impresa altrettanto sensazione è stata quella del tecnico rossoblu, che in 6 mesi ha salvato la squadra dalla retrocessione ed oggi si gioca la parte sinistra della classifica.

Il primo è Gian Piero Gasperini, vincitore della Panchina d’Oro della Serie A; il secondo è Sinisa Mihajlovic, arrivatogli subito dietro nella classifica generale. L’allenatore dell’Atalanta si è meritato il premio come miglior tecnico del campionato per quanto mostrato durante tutta la stagione: la Dea ha infatti chiuso al 3^ posto, davanti all’Inter per differenza reti. Non da meno è stato il tecnico serbo, che è arrivato a Bologna nel gennaio del 2019 ed è riuscito in un vero e proprio miracolo: dall’ultimo posto al 10^ nel solo girone di ritorno. La malattia, come se non bastasse, è stata l’ennesima dimostrazione della forza e della grinta di questo fantastico condottiero. Una cosa è certa: questa sera, in panchina, sarà uno scontro fra titani.