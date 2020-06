Mihajlovic: “Se vogliamo andare in Europa dobbiamo abituarci a giocare ogni tre giorni”

Tour de force per il Bologna che già domani tornerà in campo dopo la vittoria di Marassi. Di fronte il Cagliari di Zenga in uno scontro diretto per l’Europa. Le parole alla vigilia di Sinisa Mihajlovic.

Si gioca ogni tre giorni, come gestirete questi ritmi?

“Per forza di cose dovremo fare delle scelte, la partita diventa allenamento perché non c’è tempo di allenarsi. Cercheremo di mettere in campo quelli più riposati ma bisogna anche vedere gli avversari. Se un giorno vorremo andare in Europa dovremo comunque abitarci a giocare tre partite a settimana”