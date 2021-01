Mihajlovic: “Sconfitta immeritata, con Ibrahimovic avremmo vinto 3 a 0”

Deluso per il risultato, non per la prestazione. Sinisa Mihajlovic ha visto il suo Bologna impensierire il Milan fino alla fine, ma ancora una volta è mancata la stoccata giusta nei pressi della porta, Sansone e Dominguez hanno sprecato due grosse chance nel primo tempo, dove il Milan invece è stato più cinico:

“Abbiamo perso immeritatamente – le parole di Mihajlovic a Sky – Li abbiamo messi sotto, abbiamo creato occasioni da gol con il gioco mentre loro hanno segnato con due rigori. Se ci fosse stato Ibrahimovic con noi avremmo vinto tre a zero”