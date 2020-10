Mihajlovic: “Sconfitta che fa male. Su Orsolini dico che…”

Al termine della partita il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha commentato così la sconfitta del Bologna contro il Sassuolo per 4-3:

“Per come abbiamo giocato e per quanto abbiamo prodotto fa male non aver vinto in queste ultime 2 partite. Potevamo avere 6 punti in più, ma anche 4 sarebbero stati giusti, invece ne abbiamo 0. La squadra ha interpretato bene la partita e ha fatto bene fino al 70′ minuto. Il gol in inferiorità ci ha tagliato le gambe e mi aspettavo una reazione che non è arrivata. Non dobbiamo perdere fiducia e andare avanti. Sappiamo che sarà un campionato difficile”.