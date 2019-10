Sinisa Mihajlovic sarà al Dall’Ara.

La notizia, trapelata nelle ultime ore, è confermata. Il tecnico rossoblù ha ottenuto il via libera per essere presente oggi in panchina contro la Lazio. Libera uscita per i novanta minuti del match, poi Sinisa dovrebbe rientrare nel suo reparto al Sant’Orsola. Nella settimana dei festeggiamenti per i 110 anni del Bologna, i rossoblù avranno dunque una spinta in più con la presenza del loro condottiero a bordo campo.