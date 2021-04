Mihajlovic-Saputo: incontro cordiale e proficuo

Prima di partire per il Canada Saputo ha incontrato Mihajlovic

Incontro dunque cordiale e proficuo: si può definire così il giovedì a Casteldebole dopo il pareggio con il Toro che non ha sancito i 40 punti ma è stato comunque utile ad avvicinare ulteriormente la salvezza, che è il primo obiettivo fissato da Mihajlovic. Il tecnico è arrivato a Casteldebole di prima mattina, seguito attorno alle 10.30 dal chairman rossoblù. Allenamento sul campo per il serbo che poi si è fermato per un colloquio con Saputo prima che questi ripartisse per il Canada. Se da un lato Joey ha esternato la sua posizione sul futuro del club con una intervista a Bfc Tv, senza entrare troppo nei dettagli in tema mercato, Mihajlovic più volte aveva parlato pubblicamente delle sue idee per rendere il Bologna più completo (prima punta in primis). Non è di certo Saputo il deputato a trovare il centravanti al tecnico ma può sicuramente tracciare un piano di mercato per soddisfare le idee dell'allenatore e fornire alla dirigenza gli strumenti per agire. C’è una buona base tecnica con la squadra attuale, giovane e cresciuta, e che andrebbe migliorata con interventi mirati per poter alzare l’asticella e stare possibilmente a sinistra: questo in sintesi il pensiero del tecnico. I due ovviamente si risentiranno, considerato che Mihajlovic ha due anni di contratto e che il Bologna vorrebbe proseguire con lui.