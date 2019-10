Mihajlovic pronto a rientrare a Casteldebole

Sinisa Mihajlovic si prepara a tornare al lavoro a Casteldebole.

Il tecnico serbo, tra oggi e domani, dovrebbe presenziare alle prime sedute di allenamento dopo la sosta in preparazione alla sfida con la Juventus. Il clima a Bologna prevede pioggia per il pomeriggio ma le temperature non sono rigide e nei prossimi giorni dovrebbe rispuntare il sole. Non dovrebbero esserci problemi. Qualche dubbio in più per quanto riguarda la partita, in programma sabato sera a Torino. Ad oggi le previsioni parlano di pioggia nella giornata di sabato con schiarite verso sera e temperature di circa 10 gradi.