Mihajlovic-Pioli, la sfida degli ex

Questa sera al Dall’Ara andrà in scena Bologna-Milan, una gara ricca di storia, emozioni ed ex. In panchina infatti ci saranno due allenatori, Sinisa Mihajlovic e Stefano Pioli, che hanno allenato in passato la squadra avversaria. Il tecnico serbo – che torna oggi ufficialmente sul campo dopo l’ultima gara il 19 ottobre a Torino – ha diretto il Milan dall’agosto 2015 all’aprile 2016, disputando in totale 38 partite: 19 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte. Il mister – che è stato esonerato prima della fine della stagione per via dei contrasti col presidente Berlusconi – può comunque vantare risultati importanti: Miha ha infatti lasciato il Milan al 6^ posto in classifica ed in finale di Coppa Italia.

Partita diversa dalle altre anche per Pioli, grande ex del Bologna. Il mister emiliano ha infatti allenato prima gli Allievi rossoblu nella stagione 2000/01, per poi tornare sulla panchina della prima squadra nell’ottobre del 2011. Pioli vi rimase fino al gennaio 2014, totalizzando 97 gare totali: 32 vittorie, 28 pareggi e 37 sconfitte. La prima stagione di Pioli sulla panchina dei felsinei fu straordinaria: la squadra chiuse infatti al 9^ posto in classifica. Più deludenti invece i due anni successivi: 13^ posto e 17^, prima che venisse esonerato a stagione in corso.