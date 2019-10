Mihajlovic pensa al turnover: riflessioni anche su Danilo?

Il Bologna ospita domenica all’ora di pranzo la Sampdoria, gara valida per la 9^ giornata di Serie A. Quella sarà però la prima di 3 partite in 7 giorni per le italiane: i rossoblu infatti affronteranno il Cagliari mercoledì sera nel turno infrasettimanale e poi l’Inter sabato prossimo. Si prospetta dunque un dispendio di energie fisiche e mentali non irrilevante, soprattutto per quei giocatori con una carta d’identità di un certo tipo. Tra questi c’è sicuramente Danilo, rientrato peraltro da poco da un infortunio muscolare. Mihajlovic sa bene di doversi affidare ad un minimo di turnover nei prossimi giorni, e questo non potrà non comprendere anche il difensore brasiliano.

Il leader della retroguardia rossoblu ha sempre dato grandi garanzie al tecnico serbo, indipendentemente dal compagno di reparto. Prima o poi, però, il ragazzo sarà costretto a riposare. Con tutta probabilità, Danilo salterà una delle prossime 3 partite. A quel punto, dovranno farsi trovare pronti Bani e Denswil, che torneranno a far coppia dopo le 4 gare giocate insieme contro Brescia, Roma, Genoa e Udinese. Il titolare sarebbe l’olandese, ma l’ex Chievo ha fatto vedere buone cose e Mihajlovic ha deciso di confermare lui una volta tornato Danilo, panchinando proprio il numero 4. Possibile anche che in questi 3 match Sinisa opti per una rotazione totale, concedendo a ciascuno dei tre centrali una giornata di riposo e formando ogni volta una coppia diversa.