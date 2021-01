Mihajlovic: “Pareggio giusto, ma l’arbitro fa venire il latte alle ginocchia”

Risultato giusto, visto l’assedio friulano del secondo tempo, ma Sinisa Mihajlovic è stato molto critico nei confronti della direzione di Ayroldi. Corretta l’espulsione di Svanberg, ma il tecnico serbo lamenta un rosso anche per l’Udinese:

“In parità numerica abbiamo giocato meglio – le parole di Sinisa a Dazn – Penso che avremmo portato a casa la vittoria senza l’espulsione, ma il risultato alla fine è giusto. L’arbitro? Fa venire il latte alle ginocchia, siamo la squadra più ammonita d’Europa ma non ci sono io in campo. C’era un rosso anche per loro, noi lavoriamo e poi arriva qualcuno a rovinare la partita. Noi non meniamo in campo, facciamo calcio. Peccato aver preso gol in pieno recupero”.