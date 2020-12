Mihajlovic: “Non cambierò modulo, se scopro chi parla è fuori. Su Barrow dico che…”

Domani sera, a San Siro, scenderanno in campo Inter e Bologna per la decima giornata di campionato. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria contro Sassuolo e Crotone e i rossoblù nell’ultima gara hanno interrotto la striscia di gol consecutivi che durava da 41 partite. Ecco le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic nella conferenza pre-partita:

“Lukaku non riuscirei a fermarlo perché è più veloce, forte e grosso di me. Magari in un ring riuscirei, ma in una partita di calcio dove non sono ammessi i colpi proibiti non potrei fare nulla”.