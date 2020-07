Mihajlovic: “L’atteggiamento non mancherà mai. Arbitri? Chi si lamenta…”

Dopo la sconfitta interna con il Sassuolo, il Bologna prova a rilanciarsi in trasferta, dove ha ottenuto i migliori risultati stagionali, nel derby contro il Parma. I rossoblù perdono Schouten per infortunio, ma recuperano Soriano dalla squalifica, mentre in panchina non ci sarà Mihajlovic fermato per un turno dopo l’espulsione di mercoledì. Le parole del tecnico in conferenza stampa.

Con il rientro di Mbaye, si può pensare a Tomiyasu centrale?

“Sì, quando Mbaye sta bene, perché dopo due allenamenti non può fare tutta la partita. E’ una soluzione plausibile e che vorrei provare prima della fine del campionato”.

Il Bologna fa più punti in trasferta, perché?

“Cerchiamo di giocare sempre allo stesso modo, credo sia un caso che vinciamo più fuori che in casa. Poi senza pubblico non c’è più trasferta, manca la spinta dei tifosi”.