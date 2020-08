Mihajlovic, in ritiro per la prima volta

Una nuova prima volta per Sinisa Mihajlovic. Come ricorda l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, da quando il tecnico serbo siede sulla panchina del Bologna quest’anno sarà la prima volta in cui potrà guidare i suoi ragazzi sin dal primo giorno di ritiro. Non c’era riuscito due anni fa, essendo subentrato a campionato iniziato, e nemmeno lo scorso anno, per via della sua malattia.

Quest’anno non dovrà aspettare, invece: potrà valutare i propri giocatori già dal primo giorno. Il quotidiano sottolinea come con tutta probabilità la squadra partirà per il ritiro di Pinzolo senza nessuno dei rinforzi richiesti da Mihajlovic. La priorità al momento è quella di sfoltire la rosa, poi si procederà con il puntellarla tramite l’acquisto di un terzino destro (De Silvestri in pole), un difensore centrale di piede sinistro e una prima punta. Uno degli aspetti su cui Mihajlovic concentrerà maggiormente la sua concentrazione riguarda la fase difensiva, visti i dati poco confortanti dell’ultimo campionato. Tempo per lavorare ce n’è, ma soprattutto c’è Sinisa Mihajlovic.