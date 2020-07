Mihajlovic: “Il segreto della ripresa? Il cambio tattico, noi dobbiamo…”

L’ammissione fatta a Dazn è stata ripetuta anche in conferenza stampa. Sinisa Mihajlovic si è assunto la responsabilità del primo tempo giocato non all’altezza contro il Napoli, mentre il segreto della ripresa è stato il cambio di modulo e il passaggio al 3-4-1-2. Le parole di Mihajlovic in conferenza stampa.

La squadra ha finito in crescendo e con due gol annullati.

“Abbiamo cambiato il sistema di gioco perché nel primo tempo è stata colpa mia, pensavamo di poter scalare meglio sui due centrali e il mediano basso ma non è stato così. Poi ci siamo messi uomo contro uomo e noi non possiamo aspettare, dobbiamo andare, rischiare e pressare alti. Così ci si diverte, bravi i ragazzi”.