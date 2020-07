Mihajlovic: “Il mio obiettivo è andare in Europa. Fuorigioco? Servirebbe una tolleranza”

Domani il Bologna affronterà il Milan a San Siro per provare a dare continuità dopo la bella prestazione col Napoli. Alla vigilia ha parlato in conferenza il tecnico Sinisa Mihajlovic, partendo dalla questione fuorigioco, passando per il suo rapporto con Ibra e culminando con la sua volontà di andare in Europa.

Crede sia necessario un minimo di tolleranza sul fuorigioco?

“Penso di sì, alla fine è per lo spettacolo. Sappiamo che sul fuorigioco non c’è da discutere, ma si stanno annullando gol per il naso o una spalla e mi sembra troppo. Credo serva cambiare qualcosa, tenere un margine accettabile e poi valutare da che punto in poi sanzionare l’offside. Ma una delle cose positive del Var è proprio il fuorigioco perché non c’è da discutere. Spero comunque che in futuro cambi perché si gioca per lo spettacolo”.