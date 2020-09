Mihajlovic e il calendario: “Pensiamo al nostro atteggiamento”

Sinisa Mihajlovic debutterà con il Bologna in campionato il 20 settembre a San Siro contro la sua ex squadra, cioè il Milan, e chiuderà il 23 maggio contro la Juventus. Il commento del tecnico rossoblù dopo la compilazione dei calendari:

“Come dico sempre, più che guardare agli avversari voglio pensare al nostro atteggiamento in campo e a ciò che sappiamo fare noi – si legge sul sito ufficiale – certamente sarà affascinante iniziare a Milano, e sarà altrettanto importante la prima in casa col Parma. In autunno sarà particolarmente impegnativa la sequenza Inter-Roma-Spezia-Torino con 3 trasferte su 4, a cui poi seguirà l’Atalanta. L’ultima con la Juventus? È troppo lontana per pensarci adesso, di sicuro sarà una conclusione di spessore”.