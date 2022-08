Mihajlovic: “Dovevamo chiuderla nel primo tempo”

Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa

Recrimina soprattutto per il primo tempo Sinisa Mihajlovic. Il vantaggio, l'uomo in più e le occasioni di De Silvestri e Sansone potevano indirizzare definitivamente la sfida dell'Olimpico, invece l'espulsione di Soumaoro a fine primo tempo ha permesso alla Lazio di crederci ancora e ribaltare nella ripresa con il due a uno finale. Le parole di Mihajlovic in conferenza stampa: