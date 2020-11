Mihajlovic: “Dobbiamo giocare come siamo capaci. Su Medel e Dominguez…”

Dopo la sosta per le nazionali, torna la Serie A. Il Bologna domani alle 15 giocherà a Marassi contro la Sampdoria e Mihajlovic ha parlato così oggi in conferenza stampa:

“Le assenze della Sampdoria in difesa non fanno differenza, hanno comunque Regini e Colley che sono due ottimi giocatori. La Sampdoria è una buona squadra, che si chiude bene e gioca bene. Sono molto fisici e hanno qualità. Ci possono mettere in difficoltà, ma sappiamo che se giochiamo come siamo capaci possiamo portare a casa la vittoria. Gli episodi faranno la differenza, dobbiamo essere più bravi”.